Во Владивостоке моряки РФ и КНР провели состязания по перетягиванию каната и стритболу

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Китая провели во Владивостоке товарищеские состязания по перетягиванию каната и стритболу в рамках программы визита иностранных военных кораблей в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Моряки Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели товарищеские спортивные состязания в рамках захода совместного отряда кораблей во Владивосток после военно-морских учений "Север. Взаимодействие - 2023". Спортивные мероприятия включали в себя перетягивание каната и матч по стритболу", - говорится в сообщении.

Всего в состязаниях приняли участие более 50 военнослужащих двух стран. После завершения соревнований российские и китайские моряки вручили друг другу памятные подарки.

Визит отряда кораблей ВМС НОАК продлится до 27 июля.

В учениях "Север. Взаимодействие - 2023" от России участвовали большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". Также привлекались более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, а также истребители-перехватчики.