В Новой Зеландии учредят агентство для борьбы с угрозами в киберпространстве

Ожидается, что ведомство начнет работу 31 августа

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Новое государственное агентство, отвечающее за кибербезопасность, будет создано правительством Новой Зеландии. Об этом сообщил министр безопасности и государственной службы Эндрю Литтл.

"Угрозы в области кибербезопасности, с которыми сталкивается Новая Зеландия, становятся все более масштабными и изощренными. Мы стремимся опережать хакеров, защищая граждан, предприятия и государственные службы и, в соответствии с рекомендациями консультативного комитета по кибербезопасности, создаем национальное агентство оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве", - указал министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.

Также глава ведомства отметил, что на новую структуру будут возложены задачи по "оперативному реагированию на инциденты любого уровня", что позволит Новой Зеландии максимально полно использовать все преимущества цифровой экономики.

По словам министра цифровой экономики и коммуникаций Джинни Андерсен, создание специализированного оперативного агентства "гарантирует Новой Зеландии устойчивые позиции в борьбе с хакерами, которые наносят реальный вред и гражданам страны, и ее экономике". Планируется, что новое агентство войдет в состав Национального центра кибербезопасности и начнет работу 31 августа 2023 года.