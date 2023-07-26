26 июля, 03:34

В Приангарье семерых жителей наградили медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

Эту награду учредили в 2022 году

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Семь жителей Иркутской области впервые награждены медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", которая была учреждена в 2022 году и вручается за заслуги в развитии макрорегиона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Указом президента России Владимира Путина семь железнодорожников Иркутской области награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, двое - знаком отличия "За наставничество" и еще семь - медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", учрежденной в 2022 году. Жители Приангарья получат эту награду впервые", - говорится в сообщении.

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" присвоена работникам нескольких участков Восточно-Сибирской железной дороги в преддверии Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.

Медалью награждаются граждане РФ за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической инфраструктуры. 

Теги:
РоссияИркутская область
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