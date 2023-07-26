26 июля, 04:25

Собянин: более 12 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

В столице в III квартале 2023 года начнут расселение свыше 70 домов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Москвы смогут переехать в квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Начнем расселение свыше 70 домов в третьем квартале года. Для этого подготовим около 20 новостроек", - написал Собянин.

Он отметил, что программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут Юго-Восточный административный округ и Северо-Восточный административный округ. На сегодняшний день 127,5 тыс. жителей Москвы переехали или находятся в процессе переезда. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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