Глава МЧС проверил спасательные подразделения Приморья

Александр Куренков оценил готовность регионального подразделения ведомства, специализированной пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков проверил готовность к действиям реагирующих подразделений Приморья. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"Для крупнейшего региона Дальнего Востока основные риски составляют техногенные пожары, паводки, происшествия на водных объектах. Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность регионального подразделения ведомства, специализированной пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра, Приморье - один из крупнейших регионов Дальнего Востока, для которого характерно большое количество природных и техногенных рисков, уровень реагирования на них должен быть соответствующим. "При этом важное значение надо отдавать превентивным мероприятиям, работать на предупреждение. Особый акцент - на профилактической работе с населением о правилах поведения на водных объектах и пожарной безопасности", - привели в пресс-службе слова Куренкова.

В ходе совещания глава МЧС и губернатор региона Олег Кожемяко обсудили основные вопросы профилактики природных пожаров и паводковой обстановки. Кожемяко отметил тесное и эффективное взаимодействие краевых и федеральных спасательных подразделений.

"Мы не разделяем те случаи, когда необходимо принимать участие в ликвидации последствий техногенных или природных чрезвычайных ситуациях, которые часто возникают в Приморье. Кто ближе, тот и занимаются, это и региональные пожарные части, и спасатели МЧС России. На это направлена задача спасательных служб, прежде всего - спасти людей. Мы понимаем важность таких задач для Приморья, который входит в число пяти регионов, где наиболее часто проявляются те или иные природные катаклизмы, и без тесного взаимодействия их выполнять невозможно", - уточнил глава Приморья, чьи слова приводит пресс-служба.