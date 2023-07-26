МВД не поддержало проведение эксперимента по платной ускоренной выдаче загранпаспортов

Первый замглавы ведомства Александр Горовой сообщил, что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. МВД России не поддерживает предложение о проведении эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт. Об этом говорится в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

21 июня парламентарий в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложил провести такой эксперимент. Тогда он пояснил, что за счет средств, которые будут получены при ускоренном оформлении документа, было бы возможно отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре.

"Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается", - указал Горовой.

Он пояснил, что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД России проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа.

"При этом МВД России принимает все необходимые меры по незамедлительному оформлению заграничных паспортов при получении результатов проверок соответствующих межведомственных запросов. Позиция ФСБ России сводится к тому, что выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ России полностью отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий. При этом существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения", - отметил первый замминистра.

Также Горовой привел мнение Минфина России, согласно которому снижение размера или отмена госпошлины за выдачу загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета. "Статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100% в федеральный бюджет", - отметил он.