26 июля, 05:16

На Курском направлении в сторону Подмосковья восстановили движение поездов

Некоторые электрички отменены, в сторону Москвы они следуют с опозданием

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Движение поездов в сторону Московской области на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Принимаем все необходимые меры для скорейшего ввода в график поездов. Внимание, ряд электричек на Курском направлении отменены, некоторые, в том числе в сторону Москвы следуют с опозданием. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение было приостановлено, предварительно, из-за наезда состава на посторонний предмет. "Состав убран с главных путей вспомогательным локомотивом", - уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта. 

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