Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости отдыха в пути во время дальней дороги

В управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД отметили, что более половины всех дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями, провоцируются усталостью водителя

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция призывает водителей во время дальней дороги планировать свой режим езды и отдыха, чтобы не спровоцировать ДТП. Об этом ТАСС рассказали в управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"Более половины всех дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями, провоцируются усталостью водителя. Пункт 2.7 ПДД РФ прямо запрещает управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. На большегрузных автомобилях и автобусах соблюдение водителем режима труда и отдыха контролируется с помощью тахографа. Легковые автомобили не оборудованы тахографами. Водители должны проявлять сознательность и самостоятельно контролировать свое состояние. Это одно из важнейших условий безопасности поездки", - сказали в ГУОБДД МВД России.

В Госавтоинспекции порекомендовали планировать поездку таким образом, чтобы пробег не превышал 700 км в сутки. При этом максимальное время нахождения за рулем - не более девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа следует делать перерыв на отдых не менее 45 минут.

Также в Госавтоинспекции уточнили, что это регламент, разработанный для профессиональных водителей. Автолюбителям безопаснее придерживаться более мягкого режима, скорректированного в соответствии с индивидуальными особенностями организма, водительским навыком, опытом и состоянием на текущий момент.

"Согласно ряду исследований, человек за рулем в течение часа получает около 700 звуковых и слуховых сигналов. Это большая нагрузка. Кто-то способен выдерживать ее на протяжении четырех часов, а кому-то требуется отдыхать чаще. Поэтому водитель должен внимательно прислушиваться к своему состоянию, от которого зависит безопасность поездки. При первых признаках утомленности следует добраться до ближайшей изолированной площадки и отдохнуть. Такие места лучше отметить на маршруте заранее. И обязательно позаботиться о месте для ночлега, если пробег превышает 700 км", - сказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, в Госавтоинспекции порекомендовали водителям воздерживаться от поездок в ночное время. "Некоторые водители предпочитают преодолевать большую часть пути ночью, чтобы избежать пробок на дорогах. Но в темное время суток концентрация внимания снижается почти на 80%. А показатель тяжести ДТП увеличивается в полтора раза", - напомнили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что состояние водителя - одно из важнейших условий дорожной безопасности. "Водители, нарушающие режим "вождение - отдых", ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто находится рядом, особенно детей. Помните об этом!" - призвали в ведомстве.