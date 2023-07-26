В "Фобосе" ожидают выпадения 25% месячной нормы осадков в Москве 26 июля

Местами ожидается град диаметром до 1-3 см и шквалистое усиление ветра до штормовых значений

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Интенсивные ливни ожидаются в Москве в среду с 15 до 21 часа, всего выпадет до 19-21 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После полудня в небе вырастут мощные шапки дождевых облаков высотой до 12 км переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 см, что составляет 25% от всей месячной нормы, <...> с 15 до 21 часа примерно", - сказал он, добавив, что на сегодняшний день с начала июля уже выпало 94 мм осадков, что составляет 112% от месячной нормы.

Местами ожидается град диаметром до 1-3 см и шквалистое усиление ветра до штормовых значений, отметил Тишковец. "При этом воздух успеет прогреться до положенной на макушку лета климатической нормы", - добавил синоптик. Температура в столице ожидается на уровне 25-27 градусов тепла, в области - 24-29. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, порывы примерно до 10-15 м/с и атмосферное давление будет падать и составит 734 мм ртутного столба.