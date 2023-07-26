26 июля, 06:05

Мишустина впечатлил отдых в модульной гостинице

Премьер-министр сообщил, что в 2022 году он останавливался в такой гостинице на природе

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в 2022 году останавливался в модульной гостинице на природе и остался под впечатлением от такого отдыха.

"Я не назову вам, где [я останавливался], но я в прошлом году впервые побывал, мне кажется, в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, и достаточно недорого, и экологично, можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа. И, конечно, это не может не радовать тех многочисленных туристов, которые к вам приедут", - отметил глава кабмина, слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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