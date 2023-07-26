Гости Московского урбанфорума в Гостином дворе смогут узнать свой биологических возраст

Также гостям покажут, как на биопринтере выращивают ткани, и презентуют новые методики комплексной реабилитации после инсульта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гости Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином дворе смогут познакомиться с цифровыми двойниками человека. Посетители увидят прогрессивные медицинские технологии, которые тестируют врачи городских медучреждений, сообщила пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.

"Мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять передовые разработки в рутинную практику столичных врачей. На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе посетители смогут опробовать на себе отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень. Гости узнают о возможностях омиксных технологий, проверят биологический возраст своего организма, увидят, как на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы, а на биопринтере - выращивают ткани, и с помощью VR-очков погрузятся в атмосферу обучения сотрудников лабораторий", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Так, в симуляционном центре разместят лабораторию омиксных технологий, которые расшифровывают биомолекулы и создают цифровых двойников человека. Технология помогает врачам более точно подбирать процедуры и лекарства, проводить раннюю диагностику и предлагать своевременное лечение, к примеру, инфаркта, инсульта, онкологии или болезни Альцгеймера.

Посетителям МУФ-2023 в Гостином дворе предложат поучаствовать в экспресс-тестировании и узнать биологический возраст своего организма. Те, кто захочет изучить себя более детально, смогут зарегистрироваться на площадке и затем бесплатно принять участие в научном исследовании в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении. Результатом станут персональные рекомендации по питанию, снижению стресса, здоровому образу жизни.

Также гостям покажут, как на биопринтере выращивают ткани, и презентуют новые методики комплексной реабилитации после инсульта - с помощью специальной платформы.

Мероприятие будет проходить с 1 августа по 10 сентября на улице Ильинка, 4.