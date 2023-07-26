МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и шквальном ветре в Москве

В связи с непогодой водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о грозе, ливне и шквальном ветре с порывами до 20 м/с в течение среды в Москве распространил столичный главк МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением системы фронтов, начиная с запада, ожидается ухудшение погодных условий. В период с 11:00 с сохранением до конца суток 26 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что в связи с непогодой водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также лучше избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины парковать стоит вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.