26 июля, 07:45

Новый пожарно-спасательный отряд начал работать в ТиНАО

В зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 14 населенных пунктов поселения Кленовское

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы "Безопасный город" там были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию 14 пожарных депо. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тыс. человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза", - сказал Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 14 населенных пунктов поселения Кленовское.

"В штате отряда 83 специалиста, для проведения их тренировок есть учебная башня, скалодром и спортзал. Подразделение оснастили всей необходимой современной пожарно-спасательной техникой, в том числе снегоболотоходом для труднопроходимой местности, сделали отдельный водозаборный узел", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря появлению пожарного депо в поселении Кленовское время реагирования пожарно-спасательных подразделений сократилось и составляет теперь около 10 минут. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
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