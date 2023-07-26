Москвичи стали чаще обращаться по вопросам паркинга онлайн

Дистанционно можно оформить или продлить парковочное разрешение, купить абонемент, оплатить штраф, подать обращение и многое другое

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Водители обратились с начала года в "Московский паркинг" дистанционно 60 тыс. раз, что на 20% данного показателя за аналогичный период 2022 года, когда поступило 51 тыс. обращений. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу предоставить жителям возможность получать как можно больше услуг в режиме онлайн - быстро, удобно и без необходимости посещать сервисный центр. Сейчас более 75% всех услуг "Московского транспорта" доступны именно таким способом. Например, почти все вопросы в части платных парковок можно решить дистанционно, и москвичи активно этим пользуются", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что с начала года водители получили онлайн-услуги по теме платных парковок более 60 тыс. раз. Их предоставляют через порталы mos.ru и единый транспортный портал transport.mos.ru, а еще в приложении "Парковки России", с помощью чат-бота "Александра" или в разделе "Обратная связь".

"Вот что доступно дистанционно: оформление, продление или редактирование парковочного разрешения, покупка абонемента или круглосуточного разрешения, оплата штрафа или эвакуации, подача обращения и получение ответа по нему, любая информация о работе платных парковок", - уточнили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".