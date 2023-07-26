В Крыму в 2024 году построят два общежития для крупнейшего вуза региона

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко также отметили, что развитие жилой инфраструктуры ведется параллельно с созданием трех очередей учебно-лабораторного комплекса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Два общежития на 700 мест для Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Для молодежи Крыма создается современная инфраструктура. Для студентов Крымского федерального университета строятся два общежития на 700 мест, и уже в 2024 году они будут введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие жилой инфраструктуры ведется параллельно с созданием трех очередей учебно-лабораторного комплекса. Так, в 2025 году в новых зданиях разместятся архитектурно-строительная академия, институт филологии, студенческий центр и физико-технический институт.

Сейчас в вузах Крыма проходит приемная кампания, для высших учебных заведений полуострова выделено порядка 4,5 тыс. бюджетных мест. По словам Чернышенко, в вузы республики подано более 31,5 тыс. заявлений, услугой сервиса "Поступление в вуз онлайн" воспользовались свыше 12 тыс. абитуриентов. Самыми востребованными направлениями среди поступающих стали "Экономика и управление", "Клиническая медицина", "Информатика и вычислительная техника", "Сервис и туризм", "Юриспруденция".

Крымский федеральный университет имени Вернадского был создан распоряжением правительства РФ от 4 августа 2014 года. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского.