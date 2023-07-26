Робот-помощник контакт-центра Москвы принял более 8,3 млн обращений горожан

В нем есть не только база знаний более чем по 200 темам и функционал по распознаванию речи человека, но и 11 различных голосов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 8,3 млн обращений москвичей принял голосовой помощник на горячих линиях общегородского контакт-центра за первые шесть месяцев 2023 года, сообщается на портале мэра Москвы.

"Искусственный интеллект обрабатывает без привлечения специалистов почти половину звонков, поступающих на горячие линии общегородского контакт-центра. Только за первые шесть месяцев 2023 года голосовой помощник принял более 8,3 млн обращений горожан. В нем есть не только база знаний более чем по 200 темам и функционал по распознаванию речи человека, но и 11 различных голосов", - говорится в сообщении.

В среднем за две минуты робот успевает выслушать абонента, уточнить дополнительную информацию, найти ответ в базе знаний и озвучить его человеку. В зависимости от тематики и объема информации, которую предоставляет искусственный интеллект, он может общаться женскими или мужскими голосами, а его речь может быть как искусственной, синтезированной, так и записанной профессиональным диктором.

"Мы постоянно развиваем возможности голосового помощника, чтобы он был еще полезнее для горожан. Особое внимание уделяем речи робота. Сегодня он не только с высокой точностью распознает речь абонента (даже если человек находится в очень шумном месте, говорит с акцентом или использует сленговые выражения), но и использует для разговора с жителями более десятка различных голосов. Они подбираются в зависимости от профиля работы горячей линии", - приводятся слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.