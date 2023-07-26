У Москвы за полгода приобрели более 5 тыс. парковочных мест

Жители столицы активно участвовали в торгах: в среднем на один лот претендовало три участника

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. машино-мест, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, реализовано на городских торгах с января по июнь 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более 5 тыс. парковочных мест на сумму свыше 2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в январе - июне прошлого года, когда на городских торгах было реализовано 2,5 тыс. таких лотов на сумму 1,1 млрд рублей. Машино-места, предлагаемые горожанам, располагаются как в подземных паркингах, так и на многоуровневых наземных автостоянках во всех округах Москвы. Их площадь варьируется от восьми до 45 кв. м", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Жители столицы активно участвовали в торгах: в среднем на один лот претендовало три участника. Средняя цена машино-места по итогам торгов составила около 400 тыс. рублей.

"Самым популярным стало парковочное место площадью 16 кв. м в подземном паркинге на бульваре Маршала Рокоссовского: на него претендовали сразу 36 участников. Больше всего лотов за полгода реализовано на западе столицы - 1 тыс. В Северо-Западном административном округе автовладельцы приобрели на торгах 1 тыс. парковочных мест, еще 857 - на юго-западе города", - приводятся в тексте слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.