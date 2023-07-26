Москва выставит на торги два земельных участка для строительства спортобъектов

Инвесторы смогут построить на участках спорткомплексы общей площадью более 8 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва планирует в третьем квартале 2023 года выставить на торги по начальной ставке аренды 1,5% от кадастровой стоимости два земельных участка общей площадью почти 0,8 га для строительства спортивных комплексов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"На аукцион будут выставлены два участка для строительства спортивных объектов. Один из них площадью 0,33 га расположен на западе столицы в Солнцеве, второй участок площадью 0,46 га - в Конькове на юго-западе города. Начальная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости. Инвесторы смогут построить на участках спорткомплексы общей площадью более 8 тыс. кв. м. Оба договора будут заключены с победителями торгов на четыре года и 10 месяцев", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Земельный участок в Солнцеве находится недалеко от железнодорожной станции Солнечная и станции метро "Солнцево". Победитель торгов сможет построить здесь спортивный комплекс максимальной площадью 4,6 тыс. кв. м и высотой не более 20 м. Второй участок расположен рядом с Большим Коньковским прудом в Конькове, площадь будущего спортивного объекта составит не более 3,6 тыс. кв. м, а высота - не более 15 м.

"В развитии спортивной инфраструктуры столицы участвуют город и инвесторы, которые могут принять участие в торгах на право заключения договора аренды земельных участков для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов", - подчеркнули в пресс-службе ДГИ.

Участки для строительства объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, а также культуры с начальной ставкой в размере 1,5% от кадастровой стоимости город выставляет на торги по аренде с 2019 года. "Всего по результатам аукционов заключен 21 договор аренды земельных участков общей площадью 12,73 га для строительства различных объектов площадью более 132,8 тыс. кв. м", - резюмировал Гаман.