Золотое кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за $1 млн

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Золотое кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами, принадлежавшее хип-хоп исполнителюТупаку Шакуру, продано за более чем $1 млн на аукционе Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщается на сайте торгового дома.

Стартовая цена лота составляла $300 тыс. Кольцо было изготовлено в 1996 году по заказу рэпера. На его внутренней стороне выгравирована надпись "Pac & Dada 1996" в связи с помолвкой исполнителя с Кидадой Джонс.

Тупак Амару Шакур (1971-1996), выступавший под псевдонимом 2Pac, оказал влияние на рэп-исполнителей, в том числе Eminem, Snoop Dogg, Кендрика Ламара, 50 Cent и The Game. В 2015 году в мире было продано более 80 млн копий его композиций. Четвертый студийный альбом Шакура "All Eyez on Me", а также сборник хитов входят в список самых продаваемых в США сборников. Музыкальный журнал Rolling Stone поставил его на 86-ю строку в списке величайших хип-хоп исполнителей.

В сентябре 1996 года Тупак Шакур умер в отделении реанимации в Лас-Вегасе, куда был доставлен с огнестрельными ранениями. Огонь по музыканту открыли неизвестные из автомобиля.