Население Индии составило 1,3 млрд человек

Министр внутренних дел Нитьянанд Рай напомнил, что, по прогнозам ООН, население страны должно было сравняться с населением Китая в апреле 2023 года и превзойти его к 1 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июля. /ТАСС/. Численность населения Индии по состоянию на 1 июля составила, по приблизительной оценке правительства, 1,392 млрд человек. Об этом сообщил в нижней палате парламента государственный министр внутренних дел южноазиатской республики Нитьянанд Рай.

"Численность в 1,392 млрд человек, таким образом, оказалась не только ниже прогноза на июль для Индии Фонда населения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (1,429 млрд человек - прим. ТАСС), но и ниже прогнозируемого им уровня населения Китая в 1,426 млрд человек", - цитирует министра газета The Times of India.

Рай напомнил, что, по прогнозам ООН, население Индии - второй по числу жителей страны мира - должно было сравняться с населением Китая в апреле 2023 года и превзойти его к 1 июля этого года.

Этот прогноз ООН базировался на данных последних переписей населения в Индии и Китае. Но если последняя перепись в Индии была проведена в 2020 году, то в Китае она проводилась в 2011-м, поскольку запланированная на 2021 год новая перепись была отложена из-за пандемии коронавируса, сказал госминистр.

"Создавшаяся неопределенность с оценками численности населения и прогнозом о том, что Индия превзойдет Китай по этому показателю, вызывает необходимость в их пересмотре как приблизительных" - резюмировал Рай.

По оценочным данным ООН, Индия должна была достигнуть уровня материкового Китая по численности населения к концу апреля, когда количество ее жителей должно составить 1 425 775 850 человек, а к середине 2023 года превзойти население Китая. ООН прогнозировала, что население Китая достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться до возможного уровня ниже 1 млрд человек до конца этого века.