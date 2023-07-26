Онлайн-сервис сэкономил москвичам 8 млн визитов за заказом льготного питания для детей

Для получения продуктов необходимо подать заявление в электронном виде на портале мэра

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сервис онлайн-заказа льготного питания в молочно-раздаточных пунктах за 1,5 года помог жителям Москвы сэкономить 8 млн визитов в поликлиники и на молочные кухни. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сервис онлайн-заказа льготного питания в молочно-раздаточных пунктах появился в декабре 2021 года. За время работы он сэкономил москвичам 8 млн визитов в поликлиники и на молочные кухни, не связанных с получением продукции. Уже 1,5 года питание выдают по электронному направлению без необходимости ежемесячного посещения поликлиники и оформления бумажного рецепта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети до 3 лет, дети до 7 лет из многодетных семей, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети с инвалидностью.

Для получения продуктов необходимо подать заявление в электронном виде на портале мэра. Тем, кто не посещал до этого медорганизацию и не получал электронное заключение врача, потребуется личный визит к участковому врачу. После этого на mos.ru станет доступен сервис "Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов".

После оформления заказа формируется электронное направление, которое необходимо предъявить на молочно-раздаточном пункте для получения продуктов питания. В Москве работает более 200 молочно-раздаточных пунктов, они открыты с 06:30 до 15:00.