Володин призвал передать вопросы городского электротранспорта в ведение властей регионов

По словам председателя Госдумы, необходимо развивать речной пассажирский транспорт

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вопросы городского электротранспорта должны находиться в ведении региональных властей, также нужны федеральные программы по замене на постоянной основе устаревшего подвижного состава. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в рамках правительственного часа, на котором депутаты заслушивают министра транспорта РФ Виталия Савельева.

"Нам надо выходить на решение, чтобы городской электротранспорт перешел в полномочия как минимум регионов. Но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав", - сказал председатель Госдумы.

Он добавил, что в палату поступили коллективные обращения граждан из Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей.

"Жители просят поддержки со стороны федерального центра городскому электрическому транспорту, потому что бездумная замена троллейбусов на автобусы, маршрутки ни к чему хорошему не приведет. Выбывает из рабочего состояния трамвай. Он, понятно, требует дополнительного внимания. Но когда трамвайные маршруты сокращаются - это значит, остановится город в развитии", - подчеркнул Володин.

Говоря о поддержке отечественного товаропроизводителя, спикер Госдумы призвал ориентироваться на продукцию из РФ при организации питания на бортах самолетов и в поездах, поскольку она "более качественная".

Помимо этого, Володин считает необходимым развивать речной пассажирский транспорт. "Вот у нас Валентина Владимировна Терешкова возглавляет большую фракционную депутатскую группу, объединяющую все волжские регионы. И она переживает и постоянно говорит о том, что надо развивать речные перевозки пассажирские. У нас сегодня, кроме круизных теплоходов, которые туристические ходят по Волге, пригородного сообщения, межрегионального сообщения пассажирского нет. Так, Валентина Владимировна? Так. Это недопустимо, мы должны сделать все для того, чтобы проблему эту решать", - заключил он.