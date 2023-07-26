Электричку из Геническа в Джанкой в тестовом режиме запустят до конца июля

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что идет урегулирование вопросов безопасности и паспортного контроля на этом маршруте

ТАСС, 26 июля. Электропоезд из Геническа в Херсонской области в крымский Джанкой планируется запустить до конца июля в тестовом режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Мы проработали полностью этот вопросы, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме запустить электричку сообщением Геническ - Новоалексеевка - Джанкой", - сказал Алексеенко.