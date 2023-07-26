В военно-историческом фестивале на Северном Кавказе участвуют около 100 поисковиков страны

На первом этапе мероприятия планируется проведение поисковых работ в районе Марухского ущелья в Карачаево-Черкесии и прилегающих перевалов

ЧЕРКЕССК, 26 июля./ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт" проходит в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Порядка 100 участников проведут поисковые работы и организуют реконструкции сражений за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в Поисковом движении России.

"Участниками военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт", посвященного 80-й годовщине окончания битвы за Кавказ, стали более 100 представителей поисковых организаций и военно-исторических клубов России. Мероприятие направлено на поиски и увековечение памяти погибших в боях за перевалы Кавказа", - рассказала собеседница агентства.

На первом этапе фестиваля планируется проведение поисковых работ в районе Марухского ущелья в Карачаево-Черкесии и прилегающих перевалов. В горах установят два базовых лагеря. Организаторы подготовят на поляне Таулу в Архызе интерактивные площадки, поисковую выставку, общественную приемную "Судьба солдата" и организуют экологические акции на местах боев. В рамках мероприятия на поляне Таулу в Карачаево-Черкесии 5 августа и у "Приюта 11" на высоте 4 тыс. м в Кабардино-Балкарии будут проведены реконструкции эпизодов сражений за Кавказ.

С 6 августа работа фестиваля продолжится поисковыми работами на ледниках Гарабаши и Терскол в КБР. "После проведения реконструкции сражений <...> 22 августа запланировано восхождение на вершину Эльбруса в униформе горных стрелков с подъемом копии Знамени Победы. Организатором мероприятия выступает Поисковое движение России при содейтсвии правительства Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии", - отметила одна из организаторов мероприятия, участник Поискового давления России в Ставропольском крае Екатерина Клименко.