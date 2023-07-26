Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров

Официальный представитель МИД РФ заявила, что страна соболезнует Греции в связи с жертвами пожаров и гибелью экипажа пожарного самолета

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия не получала обращений от Греции насчет помощи в тушении лесных пожаров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обращений из Афин насчет помощи не было", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля", - добавила Захарова.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат уже больше недели. Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) сообщило в воскресенье со ссылкой на полицию Греции, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек. По данным агентства, это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов, которая когда-либо проводилась в Греции. Родос в настоящее время принимает более 200 тыс. туристов.