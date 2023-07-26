Число пользователей "Работы России" превысило 17 млн

С начала 2023 года к порталу присоединилось более 1,5 млн человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 1,5 млн пользователей присоединились к "Работе России" с начала года, их общее число теперь превышает 17 млн человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"Число пользователей "Работы России" продолжает увеличиваться. С начала года их число выросло еще на 1,5 млн человек, и на сегодняшний день превышает 17 млн", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что портал предоставляет все сервисы бесплатно как работодателю, так и соискателю.

"В среднем мы отмечаем ежемесячный прирост на 250 тыс. человек. Это и соискатели, и представители работодателей, и просто граждане, которые решили воспользоваться функционалом портала", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.