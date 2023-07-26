26 июля, 09:00

Дело Кагарлицкого возбудили из-за его поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году

Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого из-за его поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Ерохов.

"Управление ФСБ России по Республике Коми посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в Telegram-канале Бориса Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту и возбудило уголовное дело", - сказал защитник. По его словам, оно возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому его подзащитный этапирован туда и находится там.

"Сегодня суд избирает ему меру пресечения. С предъявленным обвинением Кагарлицкий не согласен, вину он не признает", - заключил защитник.

Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация