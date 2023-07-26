Дело Кагарлицкого возбудили из-за его поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году

Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого из-за его поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Ерохов.

"Управление ФСБ России по Республике Коми посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в Telegram-канале Бориса Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту и возбудило уголовное дело", - сказал защитник. По его словам, оно возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому его подзащитный этапирован туда и находится там.

"Сегодня суд избирает ему меру пресечения. С предъявленным обвинением Кагарлицкий не согласен, вину он не признает", - заключил защитник.

Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии.