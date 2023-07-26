Колледжи Москвы за 5 недель приемной кампании получили более 135 тыс. заявлений

Конкурс в столичные колледжи составляет более пяти человек на место и продолжает расти

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Абитуриенты подали более 135 тыс. заявлений в московские колледжи за пять недель приемной кампании. Конкурс в столичные колледжи составляет более пяти человек на место и продолжает расти, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в этом году в столице за счет городского бюджета на 20% увеличили контрольные цифры приема более чем по 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям. "Заинтересованность столичных выпускников в поступлении в колледжи - понятный и позитивный долгосрочный тренд, мы его поддерживаем. Сегодня наши колледжи позволяют рассчитывать на качественную практико-ориентированную подготовку, гарантии трудоустройства и высокий уровень дохода даже по меркам Москвы", - добавила заммэра.

Абитуриенты могут до 15 августа отправить документы в электронном виде на портале mos.ru или подать их в колледже с помощью экспертов приемной комиссии. На ряд специальностей, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершается 10 августа. Условия зачисления и список необходимых документов можно посмотреть на сайте дней открытых дверей, в разделе "Поступление", узнать подробнее об актуальных профессиях и специальностях, по которым обучают студентов столичные колледжи, - в интерактивном "Атласе профессий" и подкасте "Ключ к профессии" на портале "Школа.Москва". Кроме того, все новости и полезная информация о среднем профессиональном образовании публикуются в Telegram-канале "Колледжи Москвы".

"Квалифицированные кадры нужны в самых быстро растущих отраслях столичной экономики - промышленности, строительстве, транспорте. Особенно востребованы такие специальности, как слесарь широкого профиля, строитель, сборщик авиационной техники, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, слесарь по ремонту строительных машин, техник по ремонту промышленного оборудования и другие", - отметили в мэрии.

Также в этом году введены новые направления обучения по нужным городу специальностям: наладчик станков и оборудования в механообработке, литейное производство черных и цветных металлов, наладчик технологического оборудования (электронная техника). Например, в Московском образовательном комплексе "Запад" можно получить уникальную специальность лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства. Всего для отрасли промышленности столичные колледжи предлагают 35 программ профессиональной подготовки.