26 июля, 09:51

В Нигерии врачи начали бессрочную забастовку

Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и погашения задолженностей по различным выплатам

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Врачи государственных больниц Нигерии начали бессрочную забастовку. Об этом сообщила нигерийская версия газеты Guardian.

Организатором забастовки стала Национальная ассоциация врачей-практикантов, отмечает издание. Врачи требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и погашения задолженностей по различным выплатам.

Национальная ассоциация врачей-практикантов объединяет выпускников вузов, которые прикреплены к различным государственным больницам и проходят там обязательную практику. Членами ассоциации являются около 16 тыс. медицинских работников. Всего в системе здравоохранения Нигерии работают 42 тыс. врачей. 

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Нигерия
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