В Херсонесе освятили икону Александра Невского и колокол с изображением князя Владимира

В движении дочерей офицеров "Катюша" заявили, что святыни будут пожертвованы в Свято-Успенский храм Мариуполя

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" освятили икону с мощами князя Александра Невского и колокол с изображением князя Владимира в Херсонесе в Севастополе. Святыни будут пожертвованы в Свято-Успенский храм Мариуполя, который сильно пострадал при атаках украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе движения.

"Катюши" не случайно освятили образ Благоверного князя Александра Невского и колокол. Образы святых - это стены и столпы церкви. Колокол - это голос церкви. Колокольным звоном церковь звала на битвы и возвещала победы, встречала воинов и провожала павших героев. И иконы, и колокол будут пожертвованы в Свято-Успенский храм Мариуполя, сильно пострадавший от укронацистов", - говорится в сообщении.

В движении отметили, что Херсонес является одним из истоков русского православия, местом, где принял крещение князь Владимир. "Мы хотим объединить духовными и символическими связями Херсонес, освобожденный Мариуполь и сотни людей, участвующих в восстановлении разрушенных храмов Донбасса", - приводятся в сообщении слова участницы движения из Севастополя Анастасии Гридасовой.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.