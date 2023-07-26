26 июля, 10:10

В Херсонской области прорабатывают варианты замены севооборота после подрыва Каховской ГЭС

После происшествия на станции большое количество поливных земель осталось без воды, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

МОСКВА, 26 июля. Власти Херсонской области совместно с учеными работают над изменением севооборота после разрушения Каховской ГЭС, в результате которого без воды осталось большое количество поливных земель - в перспективе планируется высаживать на этой территории устойчивые к засухе культуры. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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"Конечно, это (последствия ЧП на Каховской ГЭС - прим. ТАСС) скажется на дальнейшем периоде. Соответственно, мы работаем с наукой, сейчас прорабатывается замена севооборота на более устойчивые к засухе культуры. Каких-то катастрофических последствий для сельского хозяйства эта авария не принесет, но мы понимаем, что в перспективе надо будет восстанавливать мелиорацию", - сказал Алексеенко.

Он добавил, что рисков для урожая этого года нет. "ЧС, произошедшая в результате разрушения плотины, не повлияла на результаты предприятий сельского хозяйства этого года, урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году", - отметил Алексеенко. 

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