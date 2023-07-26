В ЮНЕСКО считают, что частое пользование смартфонами в школах негативно влияет на обучение

Это также повышает риск травли детей в интернете, говорится во Всемирном докладе по мониторингу образования

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Эксперты ЮНЕСКО считают, что чрезмерное использование смартфонов в школах негативно влияет на учебный процесс и повышает риск травли детей в интернете. Об этом говорится во Всемирном докладе по мониторингу образования.

"Технологии могут оказывать пагубное воздействие в случае их нецелесообразного или чрезмерного использования", - говорится в документе. "Использование достижений цифровой революции должно быть направлено на улучшение учебного процесса и взаимоотношений между учеником и учителем. Приоритетными являются интересы учащихся и поддержка учителей. Занятия в режиме онлайн не могут заменить человеческое общение", - заявила глава ЮНЕСКО Одре Азуле.

По данным Программы международной оценки учащихся (ПМОУ), неумеренное использование мобильных телефонов отвлекает детей от процесса обучения. Кроме того, длительное пребывание перед экраном мобильного устройства сказывается на эмоциональном состоянии учеников: влияет на самоконтроль и усиливает тревожность, оборачивается подавленным состоянием. Опрос, проведенный среди родителей детей в возрасте 8 лет в Австралии, Италии, Китае, США и Швеции, также выявил, что те в период пандемии ежедневно использовали гаджеты в учебных и рекреативных целях на 50 минут дольше обычного.

Использование смартфонов в школах, как полагают эксперты, может создать угрозу конфиденциальности данных и обернуться травлей детей в интернете. Только в 16% стран из почти 200 конфиденциальность информации учащихся закреплена законодательно, а 29% стран, в основном в Европе и Северной Америке, проводят соответствующую политику. Кибербуллинг и оскорбления в интернете признаны правонарушением лишь в небольшом числе государств, в том числе в Австралии и Индонезии.

Менее чем в 25% государств введен запрет на использование телефонов в школах. В США и Италии запрещено использование в учебных целях определенных инструментов и социальных сетей. Министерство образования Китая ограничило продолжительность использования цифровых устройств в качестве инструментов обучения.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, основано 16 ноября 1945 года. Организация стремится к достижению "международного мира и всеобщего благосостояния человечества" путем сотрудничества народов всего мира.