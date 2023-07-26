Минобрнауки планирует изменить образовательные стандарты по направлениям туризма в России

Фальков предложил зачитывать полученные студентами знания во время практики у лидеров туристической отрасли

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Образовательные стандарты по направлениям туризма и сервиса в ближайшее время будут меняться, на сегодняшний день они недостаточно гибкие, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Сами образовательные стандарты в ближайшее время претерпят изменения. В чем сегодня состоит сложность: они, на наш взгляд, недостаточно гибкие. Отрасль достаточно динамично развивается, и в самой отрасли образование построено. <…> Для того, чтобы максимально сблизить потребности отрасли и одновременно выстроить правильно образование под нужные отрасли, надо дать возможность зачитывать полученные знания студентами во время их практики у лидеров туристической отрасли", - сказал он на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

Фальков также отметил, что особенность туристической отрасли заключается в том, что подготовка кадров для нее менее фундаментальна. "Вместе с тем этого недостаточно. Надо найти разумный баланс, это ядро теоретическое, оно должно быть минимально необходимым. А все остальное практическое обучение должно занимать львиную долю обучения, и вот как раз перекликаться во время практического обучения", - добавил он.

Кроме того, по словам министра, механизм целевого обучения по направлениям туризма в настоящий момент не пользуется популярностью. "Здесь мы хотим, конечно, ставку сделать на цифровизацию, и все предложения по целевому обучению размещать на платформе "Работа в России". С тем, чтобы выпускник любой школы в стране мог претендовать не так, как сегодня - в основном в рамках своего субъекта, а видеть, какие возможности предлагают для целевого обучения в том или ином регионе", - пояснил Фальков.

По данным главы министерства, в этом году более 160 вузам в России выделены бюджетные места по направлениям в сфере туризма, за последние три года число бюджетных мест на этом направлении выросло на 923.