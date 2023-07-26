26 июля, 10:05

В ГД заявили, что запрет онлайн-регистрации через иностранную почту не имеет обратной силы

Сергей Карпов/ ТАСС
© Сергей Карпов/ ТАСС

Он коснется только новых регистраций, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Запрет регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту обратной силы не имеет, он коснется только новых регистраций. Об этом ТАСС сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии рассматривает в третьем, окончательном чтении законопроект, который в том числе запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

"Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны", - сказал Горелкин.

Вместе с тем он не исключил, что многие российские сайты предложат своим пользователям "актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона".

"Также я рассчитываю, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением новых требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных", - добавил замглавы думского комитета. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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