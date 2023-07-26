В ГД заявили, что запрет онлайн-регистрации через иностранную почту не имеет обратной силы

Он коснется только новых регистраций, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Запрет регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту обратной силы не имеет, он коснется только новых регистраций. Об этом ТАСС сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии рассматривает в третьем, окончательном чтении законопроект, который в том числе запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

"Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны", - сказал Горелкин.

Вместе с тем он не исключил, что многие российские сайты предложат своим пользователям "актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона".

"Также я рассчитываю, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением новых требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных", - добавил замглавы думского комитета.