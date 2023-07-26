Собянин: амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен в течение двух лет

По словам мэра города, обновленный фонд будет современным, соответствовать лучшим стандартам и оснащен новым оборудованием и логистикой

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации второго этапа программы модернизации амбулаторного фонда, в рамках которого в 2024-2025 годы по новому московскому стандарту будет комплексно реконструировано еще 140 зданий городских поликлиник.

"Отремонтировали на сегодняшний день 101, по сути дела это даже не ремонт, а строительство новых клиник. Ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100 поликлиник. Буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели. Я думаю, что в течение двух лет мы полностью обновим амбулаторной фонд Москвы", - сказал Собянин в ходе осмотра реконструкции филиала №4 городской поликлиники № 6 в Тимирязевском районе в среду.

Он подчеркнул, что обновленный амбулаторный фонд будет самым современным, соответствовать самым лучшим стандартам, а также оснащен новым оборудованием, новой логистикой, выстроенный по новому стандарту. "Я думаю, что больше будет доброжелательности и улыбок, и со стороны врачей, и со стороны пациентов", - отметил мэр.

Реновация амбулаторного звена

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в последние годы в Москве проводится крупнейшая за всю историю столичного здравоохранения реновация амбулаторного звена, нацеленная на повышение качества и доступности медицинской помощи москвичам.

Там подчеркнули, что в рамках первого этапа программы в 2020-2023 годы правительство Москвы выполняет реконструкцию 201 здания поликлиник. В настоящее время кардинально обновлено 101 здание. Еще в 100 зданиях ведутся строительно-монтажные работы. Таким образом, в результате реализации I и II этапов программы будет реконструировано 100% физически и морально устаревших поликлиник Москвы - 341 здание, уточнили в мэрии.

В пресс-службе также пояснили, что четырехэтажное здание медицинского учреждения в Тимирязевском районе (улица Немчинова, д.14) площадью порядка 4 тыс. кв.м было построено в 1975 году. Последние годы в нем размещается филиал №4 городской поликлиники №6, медицинскую помощь в котором получают свыше 56 тыс. человек. Мощность учреждения составляет 588 посещений в смену. В штате поликлиники - 62 сотрудника, в том числе 25 врачей. Прием ведут врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог.

Комплексная реконструкция поликлиники была начата в сентябре 2022 года. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Была также благоустроена прилегающая территория.