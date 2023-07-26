В РФ могут разрешить быть донором при суррогатном материнстве только одному из супругов

Это может быть допустимо при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорских половых клеток обоих

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) внес на рассмотрение палаты законопроект, разрешающий при суррогатном материнстве использовать донорскую половую клетку только одному супругу. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе в среду.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", согласно которому допускается использование донорской клетки только одного из супругов при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорской половой клетки другого супруга при суррогатном материнстве. На сегодняшний день закон разрешает использовать при суррогатном материнстве донорские половые клетки только обоих супругов.

По словам депутата, необходимость в инициативе возникла после внесения в 2022 году изменений в часть 9 статьи 55 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", когда супружеские пары столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки одного из супругов в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

Условия и порядок выдачи медицинского заключения о невозможности использования половых клеток одного из супругов определяется правительством РФ.