В интерактивной викторине о Москве приняли участие более 4,5 тыс. человек

С помощью мобильного приложения "Макет Москвы" можно послушать рассказ об истории его создания, аудиоэкскурсии о миниатюрной столице и многое другое

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. человек поучаствовали в интерактивной викторине о Москве, которая доступна в мобильном приложении "Макет Москвы" с июня 2021 года. Большинство участников, ответив на семь и более вопросов, получили памятные призы - дождевики и книги с фотографиями макета, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"С помощью мобильного приложения можно послушать рассказ об истории создания макета Москвы, аудиоэкскурсии о миниатюрной столице, узнать свежие новости и анонсы предстоящих событий, а также заранее записаться на экскурсию в павильон "Макет Москвы", который расположен на Сиреневой аллее ВДНХ", - добавил Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, викторина имеет три уровня сложности: легкий, средний и сложный. Вопросы направлены на проверку знаний о Москве, ее истории, архитектуре и известных личностях. Также есть задания, где по картинке нужно узнать то или иное здание, памятник, улицу. В каждой сессии 10 вопросов и несколько вариантов ответа, на каждый вопрос дается одна минута.