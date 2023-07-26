Дума разрешила регоператорам закупать материалы для капремонта многоквартирных домов

Согласно действующим нормам региональные операторы не могут централизованно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта МКД

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который наделяет региональных операторов правом закупать материалы и оборудование для капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Документ был внесен на рассмотрение палаты 7 декабря 2022 года депутатами Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по ЖКХ Сергеем Пахомовым, в первом чтении документ был принят 16 февраля, во втором - 25 июля.

Согласно действующим нормам региональные операторы не могут централизованно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта МКД. Необходимые материалы приобретают организации, выполняющие работы по капитальному ремонту в МКД, в форме разовых закупок. "Это не позволяет полностью контролировать сроки поставки и стоимость приобретаемых продуктов, а также их качество, что, безусловно, накладывает отпечаток на всю процедуру капремонта", - пояснил ранее ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон предусматривает, что "орган государственной власти субъекта РФ вправе принять решение о наделении регионального оператора полномочием по закупке товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме".

Этот механизм, по словам Колунова, уже доказал свою эффективность в сфере благоустройства в российских регионах. Он позволит контролировать качество товаров, оптимизирует их стоимость, позволив заключать долгосрочные контракты.