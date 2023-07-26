26 июля, 10:17

Автобусы у четырех станций БКЛ московского метро будут останавливаться чаще

В городе объединят маршруты с484 и 384, а также изменят трассу у с538

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Городские автобусы у станций "ЦСКА", "Динамо", "Савеловская" и "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена с 29 июля начнут ходить чаще, а время ожидания на остановках сократится. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"После запуска БКЛ больше москвичей пересели на метро на севере столицы. Чтобы им было удобнее доезжать до станций, социальных объектов и точек притяжения, мы объединим маршруты с484 и 384, а также изменим трассу у с538. На линию выйдет больше автобусов, транспорт не будет дублировать БКЛ", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. 

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