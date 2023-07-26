В Москве корпоративный университет резидента завода "Микрон" пополнился 132 наставниками

Программа включает повышение квалификации у внешних провайдеров, экскурсии по производству для новых сотрудников и многое другое

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Корпоративный университет резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - завод "Микрон" с начала года пополнился 132 наставниками из числа сотрудников. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В пресс-службе департамента уточнили, что завод "Микрон" открыл на своей базе корпоративный университет для переподготовки собственных кадров без отрыва от производства в 2022 году. Он также включает в себя повышение квалификации у внешних провайдеров, экскурсии по производству для новых сотрудников, внутрикорпоративные конкурсы профессионального мастерства и вовлечение работников в процесс непрерывного обучения.

"В первом квартале этого года завод "Микрон" открыл более 80 высокотехнологичных рабочих мест. В рамках обучения в корпоративном университете с молодыми кадрами будут работать 132 наставника. Они поделятся знаниями об особенностях современных производств, опытом и наработками, и тем самым помогут формировать корпоративную культуру, развивать инновации и повышать производительность труда. Университет компании предлагает более 300 специальных программ подготовки и 690 дистанционных обучающих курсов", - сказал Овчинский.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, завод является лидером отечественной отрасли микроэлектроники, одним из крупнейших поставщиков инноваций. "В 2022 году предприятие присоединилось к нацпроекту "Производительность труда", который также стал одним из инструментов повышения квалификации кадров, и за первые полгода участия ускорило производство экспортной продукции на 30%", - сказал он.

Период обучения нового сотрудника предприятия в корпоративном университете составляет три месяца. "Для эффективной адаптации новых сотрудников организован специальный курс подготовки персонала по технологии производства микроэлектронных изделий. В первом квартале этого года на внутреннее производственное обучение заявлено 120 работников, которым необходимо "подтянуть" свои компетенции до требований к должности. Наставники в свою очередь помогают молодым кадрам формировать индивидуальный путь профессионального развития", - добавила руководитель корпоративного университета АО "Микрон" Елена Горбачева.