Госдума приняла закон об инклюзивном отдыхе детей-инвалидов в детских лагерях

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, направленный на обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских лагерях по ежегодной квоте.

Инициативу внесла в палату группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в декабре прошлого года. В первом чтении документ был принят 18 апреля, во втором - 25 июля. Изменения вносятся в закон "Об основных гарантиях прав ребенка".

Закон дополняет пункт 5 статьи 12 положением, согласно которому "равный доступ к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в том числе посредством ежегодного установления высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации квоты в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающей потребность в отдыхе и оздоровлении данной категории детей".

Обеспечение выполнения квоты осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом субъекта Российской РФ, отмечается в законе.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.