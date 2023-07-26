В рамках Московского урбанфорума проведут экскурсии об архитектуре старой Москвы

Мероприятия пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пять экскурсий об историко-культурном наследии столицы пройдут в Москве в дни Московского урбанистического форума (МУФ-2023). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР).

"Пройтись по обновленному историческому маршруту, послушав лекцию одного из самых авторитетных историков-москвоведов, победителя конкурса "Московский гид" Георгия Макеева, можно будет в дни XII Московского урбанистического форума. Экскурсии пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября, участником познавательной прогулки может стать любой желающий, кто хочет больше узнать об историко-культурном наследии столицы. Предварительной записи не требуется - необходимо просто подойти к 12:00 к месту старта, Доходному дому А. Д. Сидамона-Эристова, расположенному по адресу: ул. Малая Бронная 31\13", - значится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе ФКР, жилой дом выполнен в неоклассическом стиле по проекту архитектора Виктора Величкина. "Одним из знаменитых жителей дома был советский писатель Николай Смирнов-Сокольский. В 2021 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в здании проведены работы по восстановлению фасада, крыши, подъездов, а также замене внутренних инженерных сетей", - добавили в фонде.

Кроме того, в маршрут войдет дом №27/24 на улице Спиридоновка. Здание, известное как доходный дом П.А. Скопника, возведено по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха в начале XX века в стиле позднего модерна. Запоминающийся фасад, украшенный эркерами, атлантами и цветочным орнаментом, является визитной карточкой района.

"Сегодня в столице действует самая масштабная в стране и мире программа по сохранению и модернизации жилого фонда. Благодаря ей свои жилищные условия улучшили более 3 млн жителей, капитально отремонтировано свыше 12 тыс. зданий. При этом особое внимание уделяется работам в жилых домах-объектах культурного наследия - из 365 домов уже отремонтировано 90, в этом году будет полностью восстановлено еще 70. Всем зданиям возвращается первозданный облик, воссоздаваемый на основе глубокой исторической проработки", - заключили в пресс-службе ФКР.