Госдума приняла закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ

Согласно этой инициативе, более 50% акций должны принадлежать российским лицам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии приняла в III, окончательном чтении законопроект, запрещающий иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Новые нормы устанавливают, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам, а также запрещают регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Законопроект об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в РФ был внесен в Госдуму группой депутатов еще в 2018 году. Поправками дополняются законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Согласно документу, владельцем новостного агрегатора РФ не смогут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства. Новые требования к владельцам новостных агрегаторов вступают в силу с 1 февраля 2024 года.

Документ также прописывает в законах "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи" запрет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты. Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. Устанавливается, что пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. При этом, уточнил Хинштейн, запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

Новые нормы также устанавливают, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Как уточнял ранее замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин, новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Документ также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор при этом наделяется правом вести реестр провайдеров хостинга. Правила формирования и ведения такого реестра, а также порядок и состав включаемых в него сведений установит кабмин РФ.