Мишустин заявил, что значение туротрасли переоценить невозможно

Нужно постоянно уделять внимание развитию и поддержке туристической индустрии, отметил премьер

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Нужно постоянно уделять внимание развитию и поддержке туристической индустрии, переоценить значение этой важнейшей для страны отрасли невозможно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

"Невозможно переоценить значение туризма, надо этому [направлению] уделять внимание, постоянно нужно нам вместе думать, как еще и каким еще образом поддержать развитие этой важнейшей для страны отрасли", - сказал глава кабмина.

"Мультипликатор, который создает туризм, он очень нужен стране", - подчеркнул премьер. "Это рабочие места, новая инфраструктура и дороги, и новые места для того, чтобы развивать нашу промышленность и экономику в целом", - указал он.