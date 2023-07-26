График поездов шести радиальных направлений МЖД и МЦД-2 изменится в августе

Расписание поездов изменится в связи с модернизацией инфраструктуры

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского, Горьковского и Казанского направлений Московской железно дороги (МЖД), а также МЦД-2 изменится в августе в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Савеловском направлении на станции Каналстрой и перегоне Каналстрой - Вербилки с 1 по 11 августа, за исключением выходных дней, будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения. Технологические "окна" назначены в дневное время с 10:50 до 14:25, в связи с чем внесены корректировки в расписание пригородных поездов - несколько поездов проследует по укороченному маршруту", - значится в сообщении.

Также на Белорусском направлении, на станции Фили с 1 по 31 августа с 00:40 до 04:40, будут временно закрыты первый и второй главные пути для производства работ по строительству объектов пассажирской инфраструктуры на остановочном пункте будущего МЦД-4 Тестовская. На период работ изменится расписание некоторых поездов, в том числе аэроэкспрессов. Кроме того, с 1 по 14 августа будут проводиться работы по усилению объектов энергообеспечения на участках Казанского направления: Москва - Перово, Люберцы - Быково, Раменское - Бронницы. Потому на период работ внесены существенные изменения в расписание поездов.

"На Курском [направлении МЖД]: на перегоне Царицыно - Люблино-Сортировочное со 2 по 11 августа и с 20 по 25 августа, за исключением выходных дней в период с 22:20 до 05:20 железнодорожники заменят несколько стрелочных переводов, что также повлияет на график движения поездов Курского и Рижского направлений - отменят некоторые пригородные поезда МЦД-2. На Горьковском: на станции Железнодорожная, где ведется реконструкция инфраструктуры, с 18:10 5 августа до 04:10 6 августа будут закрыты для движения первый и второй главные пути. В связи с организацией движения по соседним путям у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из расписания", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".