Госдума сняла ограничения на строительство велодорожек и лыжных трасс в лесах

Общая площадь таких объектов не должна превышать 1 га

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во II и III чтениях законопроект о снятии ограничений на строительство пешеходных и велосипедных дорожек, лыжных и роллерных трасс, детских и спортивных площадок в лесах.

Законопроект был внесен в Думу депутатами от "Единой России" в июне 2023 года и принят в I чтении в начале июля.

"В целях обеспечения потребности и равных возможностей для населения в общедоступных занятиях физической культурой и спортом, пеших прогулках в лесу возникает необходимость обустройства маршрутов для лыжников, велосипедистов и пешеходов, включая маломобильные группы населения, по участкам, занятым лесными насаждениями", - поясняют авторы.

Законопроектом предлагается дополнить статью 41 Лесного кодекса "положением, предусматривающим нераспространение установленных ограничений на случаи размещения велосипедных, беговых, велопешеходных и пешеходных дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны", следует из пояснительных материалов.

При этом общая площадь таких объектов не должна превышать 1 га. Как отметили депутаты, возведение таких объектов исключает возможность строительства жилья, гостиниц, апартаментов и иных жилых зданий на лесных участках.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.