Первую родившуюся во Франции гигантскую панду вернули в Китай

Шестилетнюю Юань Мэн отправили в научно-исследовательский центр по разведению панд в Чэнду

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Первая гигантская панда, родившаяся во Франции, возвращается на историческую родину. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Шестилетнюю Юань Мэн отправили из Парижа в научно-исследовательский центр по разведению панд в китайском Чэнду. Ее проводила первая леди Франции Брижит Макрон. "Я планирую ее навестить. Уверена, что Юань Мэн будет счастлива на родине, но не забудет Францию", - сказала супруга французского президента, добавив, что эта панда символизирует "нерушимую дружбу" между двумя странами.

Юань Мэн (с китайского "воплощение мечты") появилась на свет в 2017 году в зоопарке Боваль у пары панд, которых ранее взяли в аренду у Китая на 10 лет. По плану панда должна была вернуться в Китай в возрасте трех лет, однако пандемия коронавирусной инфекции этому помешала.

По данным французского зоопарка, за рождением Юань Мэн в прямом эфире наблюдали около 26 млн пользователей. 24 июля состоялся последний публичный показ панды, ставшей любимицей публики с самого рождения.

С 1984 года Китай начал сдавать гигантских панд в аренду на 10 лет для укрепления отношений с иностранными государствами. По истечении срока аренды животные возвращаются на родину, а в случае появления на свет детеныша через несколько лет он также отправляется в Китай.