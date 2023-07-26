NASA предложило Бразилии новый спутник для мониторинга проблемы исчезновения лесов

Он сможет заглянуть под крону деревьев и определить возгорания подлеска, сообщил администратор агентства Билл Нельсон

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Глава NASA Билл Нельсон посетил бразильский Национальный институт космических исследований (INPE) и предложил расширить сотрудничество в сфере использования спутников для отслеживания и предотвращения уничтожения тропических лесов Амазонии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Нельсона, в январе появится новый спутник, способный давать четкое изображение того, что происходит под кронами деревьев. "Он [спутник] сможет заглянуть даже под крону джунглей. Таким образом мы гораздо быстрее сможем отследить губительные для лесов возгорания подлеска", - рассказал Нельсон во время пресс-конференции INPE в городе Сан-Жосе-дус-Кампус.

Спутник под названием NISAR планируется запустить в сотрудничестве с Индией.

Вырубка леса в Бразилии с января по июнь сократилась на 33,6% по сравнению с прошлогодними показателями благодаря экологической программе, запущенной президентом страны Лулой да Силвой.

Ранее Амазонский институт человека и окружающей среды сообщил, что в прошлом году Бразилия установила рекорд по площади вырубленных лесов Амазонии, потеряв более 10 тыс. кв. км лесного массива.