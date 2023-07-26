В РФ введут электронный реестр требований по долгам взамен бумажных исполнительных листов

Директор ФССП Дмитрий Аристов назвал в числе основных целей создания реестра "повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства за счет создания возможности для должника и взыскателя контролировать процесс исполнения требований через личный кабинет на портале государственных услуг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Требования судов по задолженностям в России переведут в электронный реестр, который заменит существующую практику выдачи бумажных исполнительных листов и сделает более прозрачной систему принудительного исполнения. Об этом сообщил в среду директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в Санкт-Петербурге во время круглого стола по актуальным проблемам исполнительного производства в рамках второго саммита Россия - Африка.

"Цифровая трансформация требует дальнейшего изменения порядка принудительного исполнения путем введения реестровой модели принудительного исполнения. Требования судов и уполномоченных органов не будут оформляться в виде исполнительных документов, то есть решения судов, а будут регистрироваться в специальном электронном реестре. Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требований и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждение исполнительного производства", - сказал Аристов.

В числе основных целей создания реестра он назвал "повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства за счет создания возможности для должника и взыскателя контролировать процесс исполнения требований через личный кабинет на портале государственных услуг", а также упрощение процесса предъявления требований судебных актов к исполнению и сокращение срока снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денежных средств и окончания исполнительного производства.

Служба судебных приставов принимает участие в работе, проводимой Министерством юстиции РФ, по подготовке нормативной базы для функционирования реестровой модели, сообщил Аристов. Министр юстиции России Константин Чуйченко сказал на круглом столе, что Минюст заканчивает работу над программным документом - концепцией развития системы принудительного исполнения Российской Федерации на период до 2030 года. "Одной из основных задач является цифровизация исполнительного производства, переход на безбумажную, электронную систему документооборота. Минюстом России в правительство РФ внесен проект федерального закона о создании единого реестра требований. Он предполагает отмену бумажных исполнительных листов, что будет способствовать прозрачности работы судебных приставов, упрощению и ускорению процесса исполнения судебных и иных решений, повышению эффективности взысканий, сокращению количества личных контактов с должностными лицами ФССП России, станет удобным сервисом для граждан, организаций и самой службы", - отметил министр.