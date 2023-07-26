В Московском регионе началась гроза с ливнем

Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гроза с ливнем началась в Московском регионе во второй половине дня, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и Подмосковья. В частности, сильные раскаты грома, дождь стеной и небольшие градины отмечаются в городах Жуковский и Раменское, заволокло тучами небо в районе Люберец и столичных районов Выхино и Рязанский.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Системы водоотведения проверены и очищены, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков. Так, коммунальщики ожидают до конца суток дождь, грозу, град и усиление ветра.

"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - сказал Бирюков.